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Quaresma, Fikret Orman'ın kendisini istemediğini açıkladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini söylediğini ve bu sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti. Quaresma,...

SPOR 24.08.2019, 12:49
Quaresma, Fikret Orman'ın kendisini istemediğini açıkladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini söylediğini ve bu sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti.
Quaresma, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
''Başkan tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

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