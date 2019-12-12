PTT, AXA Sigorta Kupa Voley'de adını final grubuna yazdırdı

Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT: 1-3

Burhan CEYHAN / AYDIN, () -

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xx), Sobolska (xx), Meryem (xxx), Plak (xx), Hazal Selin (xx), Duygu (xx), Bihter (xx), Hande (x), Semra (x), Ecem (x), Ezgi (x), Cansu (x), Erce (x), Berra (x)

PTT: Cemre (xxx), Polen (xxx), Gergana (xxx), Nasya (xxxx), Aslıhan (xxx), Maria (xxxx), Ceren Onal (xxx), Burcu (xx), Ceren Baysal (xx), Yağmur (xx), Ezgi (xx), Sinem (xx)

SETLER: 21-25, 16-25, 26-24, 20-25

SÜRE: 114 dakika (28, 30, 30, 26)

AXA Sigorta Kupa Voley 1'inci etap ilk maçında deplasmanda PTT'ye 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde çıktığı rövanş mücadelesini de 3-1'lik skorla kaybederek kupadan elendi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 16-25, 26-24 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla PTT, final etabına adını yazdırdı.