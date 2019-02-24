Protesto için topu karşı takıma verdiler

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -



TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Düzce Belediyespor'un oyuncuları, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle maç başındaki kaptıkları hava topunu rakip takıma vererek yönetimi protesto etti.

Düzce Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Düzce Belediyespor ile Selçuklu Belediyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi olan Düzce Belediyespor oyuncuları maçın başlama düdüğü ile birlikte karşı takım oyuncuları ile anlaşarak hava topu mücadelesine girmeden ilk topu aldı. Topu alan Düzce Belediye Spor oyuncuları 3 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle hücum yapmayarak topu rakip takıma verdi.

Düzce Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ise oyunculara 1 aylık maaş borçları olduğunu ifade ederek, “Son dönemde yaşanan ekonomik kriz bizleri de etkiledi. Ancak iddia edildiği gibi oyuncularımıza 3 aylık değil sadece 1 aylık borcumuz var. Borcumuz olan oyuncular ise Türk oyuncular. ABD’li oyuncularımıza hiç maaş borcumuz yok. Oyuncularımızın bu tavırları bizleri üzdü” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Oyuncularının hava topuna çıkarken görüntüsü

- Düzce Belediyespor oyuncusunun topu rakip takıma vermesi ve alkış sesleri

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