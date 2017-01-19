İSTANBUL /
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verdi
İSTANBUL /
19 Ocak 2017 Perşembe 17:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.