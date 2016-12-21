Prievidza- Demir İnşaat Büyükçekmece: 75-101

İSTANBUL-
Salon: Nike Arena
Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Erion Hoxhaj (Arnavutluk), Ernad Karovic (Bosna Hersek)
Prievidza: Maric 21, Batina 2, Dramicanin 8, Korner 4, Jones 20, Ihring 2, Miljanic 2, Jass 7, Huljak, Hupka, Milovanovic 9
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 7, Eldridge 14, Hayes 16, Caloiaro 11, Seawright 10, Burak Can Yıldızlı 9, Stipanovic 10, Tayfun Erülkü 5, Ceyhun Altay 15, Ramazan Tekin 4
1. Periyot: 17-25
Devre: 42-48
3. Periyot: 56-77
Beş faulle çıkan: 39.06 Milovanovic (Prievidza)
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Prievidza takımını 101-75 yendi.