Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İSTANBUL /

İngiltere Premier Lig'in 38'inci ve son haftasında Brighton'ı 4-1 mağlup eden Manchester City, şampiyon oldu.

Brighton deplasmanında Agüero'nun 28, Laporte'un 38, Mahrez'in 63 ve İlkay Gündoğan'ın 72. dakikadaki golleriyle 4-1 galip gelerek puanını 98'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde art arda 2'nci, toplamda 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Son haftaya Manchester City'nin bir puan gerisinde giren Liverpool da Wolverhampton'ı ağırladı. Ev sahibi takım, Mane'nin 17 ve 81'inci dakikada attığı gollerle Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Liverpool, 96 puanla Real Madrid'e (2009-10 sezonu) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kırdı.