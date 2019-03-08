Prekazi: "Galatasaray'ın şampiyonluk için hala şansı var"

Serhan TÜRK / İstanbul,() -

Galatasaray ve Türk futbolunun efsanevi ismi Cevad Prekazi, "Prekazi Vurdu, Gol Oldu!" adlı kitabının tanıtım toplantısına katıldı. Sultanahmet'te bir otelde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Cevad Prekazi, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında hala şansının olduğunu ifade etti.

Takım olarak kendisi için en iyi takımın Galatasaray olduğunu kaydeden Prekazi, "Ama maalesef iyi sonuçlar alamıyorlar. Özellikle son haftalarda deplasmanlarda. Kötü futbol oynuyorlar. Ama futbolda hiçbir şey belli değildir. Biz şampiyon olduğumuzda son iki haftada şampiyonluğu almıştık. Biz Antalyaspor maçını kazanmıştık, Beşiktaş sahasında Denizlispor ile berabere kaldı. Son maçımız Eskişehirspor'du. O maçı kazanmasaydık biz de şampiyon olamazdık. Ben inanıyorum ki hala Galatasaray'ın şansı var. Tabii bütün maçları kazanmalılar ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecekler. Başakşehir de Galatasaray'a gelecek, Beşiktaş'a gidecek. Bu hafta da Fenerbahçe ile oynayacaklar. Kazanacağım dediğiniz maçları kazanamıyorsunuz. Bakıyorsunuz Başakşehir, Erzurumspor ile berabere kaldı. Artık Türkiye'de her takım futbol oynuyor. Hiçbir zaman sonuç belli değil. Bizim zamanımızda taraftarlar '5, 5' diye bağırıyorlardı ama artık Türkiye'de öyle değil. Çünkü her takımda yabancılar var, kaç tane Türk oynuyor" dedi.

"GALATASARAY'A FUTBOLCULARI KİM GETİRİYOR BİLMİYORUM"

Cevad Prekazi, sarı-kırmızımı kulüp yönetiminden kendisine oyuncu araştırması ile ilgili bir talep gelip gelmediği ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi: "En son Sasa Ilic zamanı geldiler. Nasıl futbolcu diye sordular. Ondan sonra hiç kimse aramadı futbolcu sormak için. Ben çok genç futbolcular teklif ettim ama maalesef bakmadılar. Bana göre Galatasaray'a gelenler zannediyor ki oradaki tarih o andan başlıyor. Galatasaray'ın tarihi 1905 yılından itibaren başladı. Zaten ben bilmiyorum Galatasaray'a futbolcuları kim getiriyor. Adamların futbolla hiç ilgisi yok. Şu anda mühim olan para var mı, yok mu? Tekrar diyorum şu anda Galatasaray'ın çok iyi takımı var ama iyi gidemiyor."

Sarı-kırmızılı takımda yeterince Türk futbolcu oynatılmaması ile ilgili konuşan Prekazi, "Avrupa'da en başarılı Türk takımı Galatasaray. Takımdan 8 futbolcu Güney Kore ve Japonya'da olan Dünya Şampiyonası'na katıldı. İlk 11'de oynadılar. Galatasaray'a sonra Hagi, Taffarel, Capone, Popescu geldi. Bu takımda yedek kulübesinde bile milli futbolcu vardı. Sayı olarak 8 Türk, 3 yabancı futbolcuydu. Şimdi kaç tane Türk futbolcu var Galatasaray'da?" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cevad Prekazi'nin açıklamaları

-Kitap imzalaması

-Genel detaylar