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Potada Akhisar şan Petkim can derdinde

İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 6 maç kala Ege temsilcileri Akhisar Belediyespor ve Petkimspor, farklı hedeflerin peşinde koşuyor. Antrenörlük görevine Ali Uruk'u getirdikten sonra çıktığı 9 maçın 7'sini...

Potada Akhisar şan Petkim can derdinde

İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 6 maç kala Ege temsilcileri Akhisar Belediyespor ve Petkimspor, farklı hedeflerin peşinde koşuyor. Antrenörlük görevine Ali Uruk'u getirdikten sonra çıktığı 9 maçın 7'sini kazanan Akhisar, ligde 28 haftada toplam 15 galibiyetle Play-Off hattına yerleşti. Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan ve uzun süre son sırada kalan Petkimspor, üst üste 3 yenilgiyle düşme hattından kurtulamadı. Toplam 7 galibiyeti bulunan Aliağa ekibi, kalan haftalarda lige tutunmaya çalışacak. Bu hafta cumartesi günü Petkimspor, evinde Afyon Belediyespor'u ağırlanken Akhisar Bld, TED Ankara Kolejliler deplasmanına çıkacak.

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