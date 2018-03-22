İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 6 maç kala Ege temsilcileri Akhisar Belediyespor ve Petkimspor, farklı hedeflerin peşinde koşuyor. Antrenörlük görevine Ali Uruk'u getirdikten sonra çıktığı 9 maçın 7'sini kazanan Akhisar, ligde 28 haftada toplam 15 galibiyetle Play-Off hattına yerleşti. Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan ve uzun süre son sırada kalan Petkimspor, üst üste 3 yenilgiyle düşme hattından kurtulamadı. Toplam 7 galibiyeti bulunan Aliağa ekibi, kalan haftalarda lige tutunmaya çalışacak. Bu hafta cumartesi günü Petkimspor, evinde Afyon Belediyespor'u ağırlanken Akhisar Bld, TED Ankara Kolejliler deplasmanına çıkacak.
Potada Akhisar şan Petkim can derdinde
İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 6 maç kala Ege temsilcileri Akhisar Belediyespor ve Petkimspor, farklı hedeflerin peşinde koşuyor. Antrenörlük görevine Ali Uruk'u getirdikten sonra çıktığı 9 maçın 7'sini...
22 Mart 2018 Perşembe 14:41
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