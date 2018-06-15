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Portekiz - İspanya: 3-3

SOÇİ,() STAT: Fisht HAKEMLER: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Iniesta (Dk. 68 Thiago), David Silva (Dk. 86 Vazquez), Isco, Costa (Dk. 77 Aspas) PORTEKİZ: Rui Patricio,...

Portekiz - İspanya: 3-3

SOÇİ,()

STAT: Fisht
HAKEMLER: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini
İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Iniesta (Dk. 68 Thiago), David Silva (Dk. 86 Vazquez), Isco, Costa (Dk. 77 Aspas)
PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Moutinho, Fernandes (Dk. 68 Mario), Bernardo Silva (Dk. 69 Quaresma), Guedes (Dk. 80 Andre Silva), Ronaldo
GOLLER: Dk. 4 (P) - Dk. 44 Ronaldo - Dk. 88 Ronaldo (Portekiz) - Dk. 24 - Dk. 55 Costa, Dk. 58 Nacho (İspanya)
SARI KARTLAR: Fernandes (Portekiz) - Busquets (İspanya)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Portekiz ile İspanya 3-3 berabere kaldı.
Portekiz'de forma giyen Beşiktaşlı oyuncu Pepe 90 dakika sahada kalırken, bir diğer siyah beyazlı futbolcu Quaresma 69'uncu dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Göztepeli file bekçisi Beto ise süre alamadı.

3'üncü dakikada Ronaldo, Nacho'nun yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı ve hakem Rocchi, penaltı noktasını gösterdi.
4'üncü dakikada topun başına geçen Ronaldo ağları sarstı: 1-0.
24'üncü dakikada Costa topla birlikte ceza sahası içerisine girdi ve iki savunma oyuncusunun arasından vuruşunu yaptı, top ağlara gitti: 1-1.
44'üncü dakikada ceza sahası yayı üzerinden Ronaldo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak De Gea'nın hatası sonucunda ağlarla buluştu: 2-1.
İlk yarı Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.
55'inci dakikada Silva topu içeri kesti, Busquets meşin yuvarlağı kafayla indirdi ve Costa topu ağlara gönderdi: 2-2.
58'inci dakikada Portekiz savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasının hemen dışında alan Nacho'nun gelişine vuruşu filelere gitti: 2-3.
88'inci dakikada Portekiz'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ronaldo'nun çektiği şut ağlarla buluştu: 3-3.
Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

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