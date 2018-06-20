Portekiz - Fas maçının ardından 

Fernando Santos: "Ronaldo şarap gibi, yıllandıkça daha iyi oluyor"

Herve Renard: "Gol atacağımız anları yakaladık ama olmadı"

Cristiano Ronaldo: "İlk etabı geçmek önemliydi"

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,()

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda B Grubu karşılaşmasında Portekiz, Fas'ı Ronaldo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grupta Fas haricindeki diğer takımların şanslarının devam ettiğini ifade eden Fernando Santos, "Şimdi İran ile oynayacağız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. 4 puanımız var ama bu şimdilik çok şey ifade etmiyor. Takım olarak iyi oynadık, Fas da iyi oynadı. Belki onlar için iyi bir sonuç olmadı ama futbolda gol atınca galip geliyorsunuz. Gol esnasında ilk olarak Faslı oyuncu Pepe'yi itti diye gördüm. Dolayısıyla orada bir kural ihlali olduğunu düşünmüyorum. Grup etapları her zaman zor oluyor. Bunu Avrupa kupasında da gördük. İran ile zor bir maç oynayacağız ve onlarla oynadıktan sonra her şeyi göreceğiz. Ronaldo şarap gibi, yıllandıkça daha iyi oluyor. O ne yapacağını çok iyi biliyor" diye konuştu.

HERVE RENARD: "GOL ATACAĞIMIZ ANLARI YAKALADIK AMA OLMADI"

Takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyleyen Herve Renard, "Fas halkı çok üzüldü. Fas takımı iyi oynuyor ve dünya sıralamasında iyi yerde. Portekiz'in golünde 3 numaraya iyi bakın. Gol atacağımız anları yakaladık ama olmadı. Atak bir futbol oynadık. Moskova'dan çok sanki Kazablanka'da gibi oynadık. Oyuncularımız kendilerini öyle hissetti. Hakemi değerlendirmek benim işim değil ama golü ağır çekimde tekrar izleyin" ifadelerini kullandı.

RONALDO: "İLK ETABI GEÇMEK ÖNEMLİYDİ"

2 maçta attığı 4 golle takımını liderliğe taşıyan Cristiano Ronaldo, "Fas'ın çok ciddi bir takım olduğunun biliyorduk. Üç puan için çalıştık. İlk etabı geçmek önemliydi. Bunu başardık. Şimdi maç maç bakacağız" şeklinde konuştu.

