Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Portekiz - Fas: 1-0

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, () STAT: Luzhniki  HAKEMLER: Mark Geiger, Joe Fletcher, Frank Anderson  PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Bernardo Silva (Dk. 59 Gelson Martins), William Carvalho, Moutinho (Dk. 89 Silva), Joao Mario...

Portekiz - Fas: 1-0

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, ()

STAT: Luzhniki 
HAKEMLER: Mark Geiger, Joe Fletcher, Frank Anderson 
PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Bernardo Silva (Dk. 59 Gelson Martins), William Carvalho, Moutinho (Dk. 89 Silva), Joao Mario (Dk. 70 Bruno Fernandes), Ronaldo, Guedes  
FAS:  El Kajoui, Hakimi, Da Costa, Benatia, Dirar, Ziyech, El Ahmedi (Dk. 86 Fajr), Belhanda (Dk. 75 Carcela), Boussoufa, Amrabat, Boutaib (Dk. 69 El Kaabi)
GOLLER: Dk. 4 Cristiano Ronaldo (Portekiz)
SARI KARTLAR: Medhi Benatia (Fas) Adrien Silva (Portekiz)

2018 Dünya Kupası B Grubu ikinci karşılaşmalarında Fas ile mücadele eden Portekiz, rakibini Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 mağlup ederek gruptaki puanını 4'e yükseltti. İlk karşılaşmada İspanya ile 3-3 berabere kalan Avrupa ülkesi, 3 puan ile birinci sırada yer alan İran'dan liderliği devralırken, henüz puanı bulunmayan Fas ise son sırada yer alıyor.
Karşılaşmaya Süper Lig'de forma giyen 5 futbolcu da ilk 11'de başladı. Medipol Başakşehir forması giyen Manuel de Costa, Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçe forması taşıyan Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyasporlu Boutaib Fas Milli Takımı'nda ilk 11'de forma giyen isimler oldu. Portekiz'de ise Beşiktaş'ta oynayan tecübeli oyuncu Pepe ilk 11'de başlarken, Ricardo Quaresma ve siyah-beyazlıların eski oyuncusu Manuel Fernandes ile eski Fenerbahçeli Bruno Alves yedek kulübesinde yer aldı.
4'üncü dakikada korner vuruşunu paslaşarak kullanan Portekiz'de, Joao Moutinho'nun ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Cristiano Ronaldo, takımını öne geçiren golü attı. 1-0 
57'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ziyech'in ortasına Belhanda etkili bir vuruş yaptı. Ancak Patricio gole izin vermedi.
90'ıncı dakikada Fas önemli bir ataktan yararlanamadı. Hakim Ziyech'ın attığı şutu Portekiz defansı engelledi.
Mücadeleyi Portekiz 1-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325