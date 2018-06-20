Portekiz - Fas: 1-0

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, ()

STAT: Luzhniki

HAKEMLER: Mark Geiger, Joe Fletcher, Frank Anderson

PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Bernardo Silva (Dk. 59 Gelson Martins), William Carvalho, Moutinho (Dk. 89 Silva), Joao Mario (Dk. 70 Bruno Fernandes), Ronaldo, Guedes

FAS: El Kajoui, Hakimi, Da Costa, Benatia, Dirar, Ziyech, El Ahmedi (Dk. 86 Fajr), Belhanda (Dk. 75 Carcela), Boussoufa, Amrabat, Boutaib (Dk. 69 El Kaabi)

GOLLER: Dk. 4 Cristiano Ronaldo (Portekiz)

SARI KARTLAR: Medhi Benatia (Fas) Adrien Silva (Portekiz)

2018 Dünya Kupası B Grubu ikinci karşılaşmalarında Fas ile mücadele eden Portekiz, rakibini Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 mağlup ederek gruptaki puanını 4'e yükseltti. İlk karşılaşmada İspanya ile 3-3 berabere kalan Avrupa ülkesi, 3 puan ile birinci sırada yer alan İran'dan liderliği devralırken, henüz puanı bulunmayan Fas ise son sırada yer alıyor.

Karşılaşmaya Süper Lig'de forma giyen 5 futbolcu da ilk 11'de başladı. Medipol Başakşehir forması giyen Manuel de Costa, Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçe forması taşıyan Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyasporlu Boutaib Fas Milli Takımı'nda ilk 11'de forma giyen isimler oldu. Portekiz'de ise Beşiktaş'ta oynayan tecübeli oyuncu Pepe ilk 11'de başlarken, Ricardo Quaresma ve siyah-beyazlıların eski oyuncusu Manuel Fernandes ile eski Fenerbahçeli Bruno Alves yedek kulübesinde yer aldı.

4'üncü dakikada korner vuruşunu paslaşarak kullanan Portekiz'de, Joao Moutinho'nun ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Cristiano Ronaldo, takımını öne geçiren golü attı. 1-0

57'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ziyech'in ortasına Belhanda etkili bir vuruş yaptı. Ancak Patricio gole izin vermedi.

90'ıncı dakikada Fas önemli bir ataktan yararlanamadı. Hakim Ziyech'ın attığı şutu Portekiz defansı engelledi.

Mücadeleyi Portekiz 1-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)