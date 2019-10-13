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Porsche Carrera Cup Fransa serisinde şampiyon Ayhancan
31 yıldır yapılan ve dünyanın en prestijli tek marka kupalarından birisi olarak kabul edilen Porsche Carrera Cup Fransa serisinde, 2018 sezonunda şampiyonluk elde eden ve kupayı kazanan ilk yabancı pilot olan Ayhancan, bu başarısını bir kez daha...
SPOR 13.10.2019, 17:31
31 yıldır yapılan ve dünyanın en prestijli tek marka kupalarından birisi olarak kabul edilen Porsche Carrera Cup Fransa serisinde, 2018 sezonunda şampiyonluk elde eden ve kupayı kazanan ilk yabancı pilot olan Ayhancan, bu başarısını bir kez daha tekrarlamaya başardı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle "Almeras by Martinet" takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Paul Ricard pistinde koşulan son yarışı kazanarak podyumda İstiklal Marşını çaldırdı ve ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle "Almeras by Martinet" takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Paul Ricard pistinde koşulan son yarışı kazanarak podyumda İstiklal Marşını çaldırdı ve ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı elde etti.
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