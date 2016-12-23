Pool Bilardo Milli Takımı'nın hedefi yurt dışında madalyalar almak

Pool bilardoda genel klasmanda birinci olan Onur Yıldırım ile ikinci olan Melih Dağaş'ın hedefi 2017'de uluslararası başarı

Onur Yıldırım: ''Hedefimiz yurt dışında madalyalar almak''

''Pool bilardo algısı daha da üst seviyeye taşınacaktır''

''Aldığımız desteklerden dolayı inanıyorum ki başarı kaçınılmaz olacaktır''

Melih Dağaş: ''Türkiye Cumhuriyeti'ni üzerimizdeki sorumluluğun bilinci ile temsil edeceğiz''

''2017 yılının Pool Bilardo için önemli bir sene olacağına takım olarak inanıyoruz''

Uğur DEMİRKIRDI-Mustafa AKIN/EDİRNE, ()

TÜRKİYE Pool Bilardo Şampiyonası'nın ardından milli takıma girmeyi başaran Onur Yıldırım ile Melih Dağaş, hedeflerini Doğan Haber Ajansı'na () anlattılar. Saki Kanatlar ve Tolga Yükselir ile birlikte 2017 yılı Pool Bilardo Milli Takımı'nı oluşturan Yıldırım ve Dağaş, yurt dışında madalyalar kazanmak istediklerini söylediler.

ONUR TILDIRIM: ''HEDEFİMİZ YURT DIŞINDA MADALYALAR ALMAK''

Türkiye klasmanında birinci sırada bulunan Onur Yıldırım, ''2016 yılı benim için başarılı geçti diyebilirim. Bu yıl içerisinde düzenlenen 3 etap ile 5 turnuva sonunda genel klasmanda şampiyonluk yaşadım. Önümüzdeki sene hedeflerimiz arasında tabii ki yurt dışında madalya almak var. Gerek bireysel gerek de takım olarak yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz'' dedi.

''POOL BİLARDO ALGISI DAHA DA ÜST SEVİYEYE TAŞINACAKTIR''

Pool bilardonun 3 banta göre Türkiye'de daha yeni ivme kazandığını söyleyen Yıldırım, ''İnsanlarımız, oyunun doğasını bizimle öğrenmeye başladılar. Aslında içinde matematiksel ve fiziksel olguları ön planda barındıran aktif bir spordur bilardo. Yurt içi ve yurtdışı başarılarla pool bilardo algısı daha da üst seviyeye taşınacaktır'' diye konuştu.

''ALDIĞIMIZ DESTEKLERDEN DOLAYI İNANIYORUM Kİ BAŞARI KAÇINILMAZ OLACAKTIR''

Ersan Ercan Başkanlığındaki Bilardo Federasyonu'nun göreve gelmesinden itibaren alınan desteklerden de bahseden Onur Yıldırım şöyle konuştu: ''Değişen federasyonumuzla birlikte son birkaç yıldır aldığımız destekler ve oynadığımız turnuvalar sayesinde inanıyorum ki başarı kaçınılmaz olacaktır. Buradan da bir kez daha federasyonumuza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.''

Onur Yıldırım son olarak ise ''Bu sene milli takımı hak eden diğer takım arkadaşlarımı gönülden tebrik ederim'' dedi.

MELİH DAĞAŞ: ''TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ÜZERİMİZDEKİ SORUMLULUĞUN BİLİNCİ İLE TEMSİL EDECEĞİZ''

İkinci olan Melih Dağaş ise Doğan Haber Ajansı'nın bilardoya olan ilgisinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında profesyonel olarak 2'nci senesi olmasına rağmen milli takımda yer aldığını ve mutlu olduğunu ifade etti.

2017 yılı hedefleri ile ilgili konuşan Melih Dağaş, ''Avrupa şampiyonası dahil, resmi ve özel olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde 20 ye yakın organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edeceğim. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız'' dedi.

''2017 YILININ POOL BİLARDO İÇİN ÖNEMLİ BİR SENE OLACAĞINA TAKIM OLARAK İNANIYORUZ''

'Hepimizin örnek aldığı büyük usta Semih Saygıner'in bir sözü hep kulağımda olacak' diyen Melih Dağaş, ''Hiç bir başarı tesadüf değildir, başarı bir sonuçtur. Uluslararası arenada başarılı olabilmek için işimizi severek, çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Tüm takım arkadaşlarımın gereğini layıkıyla yapacağından hiç şüphemiz yok. Takım arkadaşlarım Tolga Yükselir, Saki Kanatlar ve Onur Yıldırım çok donanımlı ve tecrübeli oyuncular, hem mental hem fiziksel olarak çok sıkı bir antrenman sürecimiz olacak. 2017 yılının Pool Bilardo için önemli bir sene olacağına takım olarak inanıyoruz'' diye konuştu.

Melih Dağaş sözlerini şu şekilde noktaladı: ''Son olarak Federasyon Başkanımız Sayın Ersan Ercan ve tüm ekibine sporumuza katkılarından ve bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim.''

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