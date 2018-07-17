Polisgücü, Kick Boks’da 9 madalya kazandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kulübü, Kick Boks dalında madalyaya doymuyor. Polisgücü, toplam 9 madalya alarak başarısını bir kez daha kanıtladı.

Elazığ’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kulübü, Kick Boks dalında yapılan müsabakalarda 4 altın 3 gümüş 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Polisgücü Antrenörü Adem Ayten, çalışmaların meyvesini gördüklerini belirterek, "Milli takıma katılacak olan Büyük Erkek ve Bayan sporcularımız Mustafa Ayten, Mevlüdiye Aktaş, Sultan Dirican Slovenya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na, Genç Bayanlarda ise İnci Dirican İtalya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacaktır" dedi.