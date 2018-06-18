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Pogba için Barcelona iddiası

İSTANBUL, () İtalyan ekibi Juventus'tan rekor bir bedelle 2016 yılında İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak konuşmak istemese de Fransız yıldızın adı dev kulüplerle...

Pogba için Barcelona iddiası

İSTANBUL, ()

İtalyan ekibi Juventus'tan rekor bir bedelle 2016 yılında İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak konuşmak istemese de Fransız yıldızın adı dev kulüplerle anılmaya devam ediyor. Eski takım arkadaşı Dybala ile konuştuğu ve Manchester United'da mutsuz olduğu gerekçesiyle İtalyan ekibine dönmek istediği konuşulan 25 yaşındaki Fransız oyuncunun ismi,  bu kez ise Barcelona ile anılıyor.
İDDİALARI REDDETTİ
Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Paul Pogba, tamamen turnuvaya konsantre olduğunu belirtti. Kulüp kariyeri hakkında konuşmak istemediğini vurgulayan Fransız yıldızın adı Barcelona, Juventus gibi dev kulüplerle anılsa da Pogba'nın Manchester United ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
"DYBALA İLE KONUŞUYORUM"
TeamTalk'ın haberine göre, Juventus'tan eski takım arkadaşı Dybala ile konuştuğunu kabul eden Pogba, Barcelona'da forma giyen yakın arkadaşı Umtiti ile de sık sık temasta olduğunu belirterek kafaları karıştırdı. Fransız golcü, geçtiğimiz sezon Premier Lig'te Manchester United formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada takımına 6 gol 10 asistlik katkı sağladı.
 

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