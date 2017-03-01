Podolski, Vissel Kobe sorularını yanıtsız bıraktı

Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japonya takımlarından Vissel Kobe'ye transferiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Galatasaray Üniversitesi tarafından 11. kez yapılan ve üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2016 yılının En’leri 23 kategoride sahiplerini buldu. Etkinlikte ‘En başarılı erkek sporcu’ kategorisinde gösterilen sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Lukas Podolski de katıldı. Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Podolski, gündemdeki Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe’ye transferi hakkındaki soruları yanıtlamadı.

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Serhan TÜRK-İSTANBUL-