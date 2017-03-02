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Podolski'den transfer açıklaması

 "Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar" Sezon sonunda Vissel Kobe Kulübü'ne transfer olacak olan Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Instagram hesabından...

Podolski'den transfer açıklaması

 "Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar"

Sezon sonunda Vissel Kobe Kulübü'ne transfer olacak olan Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Podolski şu ifadeleri kullandı.

"Sezon sonundan itibaren Japonya J-League takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu, Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar. Zamanı geldiğinde daha detaylı açıklama yapacağım. Ama şu an odaklandığım tek şey, Galatasaray'a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek."

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / (fotoğraflı)

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