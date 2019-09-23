Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası İzmir'de

2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'na İzmir ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda 27-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan toplam 28 takım ve 56 milli sporcu ter dökecek. Ev sahibi Türkiye organizasyonda erkeklerde 9, kadınlarda da 11 takım ile mücadele edecek.

Önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutu olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, yeni dönemde birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarını belirtti. Odaman, "27-29 Eylül'de İzmir'de ilk kez Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası düzenlenecek. İzmir, bu branştaki önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacak. Güzel bir şampiyona geçireceğimizden eminiz. Tüm İzmirlileri Bostanlı'da yeni yapılan voleybol sahalarına bekliyoruz" dedi.