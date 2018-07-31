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Plaj Ragbi Milli Takımı Avrupa Şampiyonası için gün sayıyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () TÜRKİYE Ragbi Milli Takımı, Rusya'nın başkenti Moskova’da yapılacak olan Erkekler 5'li Plaj Ragbi Avrupa Şampiyonası'na Samsun'da hazırlanacak. Yönetimin değişmesi ile birlikte son iki yıldır Avrupa...

Plaj Ragbi Milli Takımı Avrupa Şampiyonası için gün sayıyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

TÜRKİYE Ragbi Milli Takımı, Rusya'nın başkenti Moskova’da yapılacak olan Erkekler 5'li Plaj Ragbi Avrupa Şampiyonası'na Samsun'da hazırlanacak.
Yönetimin değişmesi ile birlikte son iki yıldır Avrupa arenasında isminden sıkça söz ettiren Türkiye Ragbi Milli Takımı, 3-6 Ağustos tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak olan Erkekler 5'li Plaj Ragbi Avrupa Şampiyonası için Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kampa girdi.
Tecrübeli Başantrenör Cherokee Sylvain Ngue ve Yardımcı Antrenör Erkan Göral nezaretinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin sahillerinde yoğun antrenmanlarını sürdüren milli takım, yeşil sahalardaki başarıyı plajda da sürdürmek istiyor.
Şampiyonaya ilk kez katılacaklarını belirten Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "Yönetime geldiğimiz günden bu zamana kadar Türkiye Ragbi Federasyonu olarak ilklere imza atıyoruz. Bu sene ikincisi düzenlenecek olan Erkekler 5’li Plaj Ragbi Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılacağız. Takımımız çalışmalarına Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde hız kesmeden devam ediyor. Bayanlarda yakaladığımız başarıyı erkeklerde de yakalayıp Avrupa arenalarında daha çok söz sahibi olmak istiyoruz. 19 Mayıs ilçesindeki kampımıza destek ve ilgilerinden ötürü 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’na, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner’e ve 19 Mayıs Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlun’a teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

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