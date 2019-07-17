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Plaj Futbolu Milli Takımı, Moskova'da

MOSKOVA () - Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, 19-28 Temmuz tarihleri arasında Moskova'da oynayacağı Dünya Kupası Avrupa eleme müsabakaları için Rusya'ya geldi. Luzhniki'de kurulan sahalarda gerçekleşecek olan müsabakalarda Türkiye, ilk...

Plaj Futbolu Milli Takımı, Moskova'da

MOSKOVA () - Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, 19-28 Temmuz tarihleri arasında Moskova'da oynayacağı Dünya Kupası Avrupa eleme müsabakaları için Rusya'ya geldi.
Luzhniki'de kurulan sahalarda gerçekleşecek olan müsabakalarda Türkiye, ilk olarak 20 Temmuz'da saat 11.00'de Belarus ile karşılaşacak. 21 Temmuz'da saat 14.15'te Isviçre ile mücadele edecek olan milliler, 22 Temmuz saat 11.00'de ise grubundaki son karşılaşmasında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
BÜYÜKELÇİ SAMSAR'DAN MORAL ZİYARETİ
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Plaj Futbolu Milli Takımı'nı kaldıkları otelde ziyaret ederek sporcular ve teknik heyetle bir süre sohbet etti ve başarılar diledi.

(FOTOĞRAFLI)

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