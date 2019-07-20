Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde mağlup

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu.
Dünya Kupası Avrupa Eleme müsabakaları için Moskova'daki ilk maçta ay-yıldızlılar, Belarus'la karşı karşıya geldi. Maçı, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da takip etti. 12'şer dakikalık 3 devre şeklinde oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde, Belarus, Yury Piatrouski ve Aleh Hapon'un golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde bitirdi. Belarus'ta Yury Piatrouski hat-trick yaptı. Milliler ikinci yarıda Semih Türkmen'le öne geçti ancak Vadzim Bokach'ın golüne engel olamayınca maçın bu bölümü 1-1'lik skorla sona erdi. Belarus, üçüncü devrede Aleh Hapon'un ayağından bulduğu golle öne geçti. Ay-yıldızlılar, Seyit Ahmet Süer ve Barış Terzioğlu'nun kaydettiği gollerle devreyi 2-1 önde tamamlasa da sahadan 6-3 mağlup ayrıldı.
Luzhniki'de kurulan kum sahalarda oynanan karşılaşmalarda, Plaj Futbolu Milli Takımı, yarın İsviçre ile saat 14.15'te ikinci maçına çıkacak.
FOTOĞRAFLI
Dünya Kupası Avrupa Eleme müsabakaları için Moskova'daki ilk maçta ay-yıldızlılar, Belarus'la karşı karşıya geldi. Maçı, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da takip etti. 12'şer dakikalık 3 devre şeklinde oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde, Belarus, Yury Piatrouski ve Aleh Hapon'un golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde bitirdi. Belarus'ta Yury Piatrouski hat-trick yaptı. Milliler ikinci yarıda Semih Türkmen'le öne geçti ancak Vadzim Bokach'ın golüne engel olamayınca maçın bu bölümü 1-1'lik skorla sona erdi. Belarus, üçüncü devrede Aleh Hapon'un ayağından bulduğu golle öne geçti. Ay-yıldızlılar, Seyit Ahmet Süer ve Barış Terzioğlu'nun kaydettiği gollerle devreyi 2-1 önde tamamlasa da sahadan 6-3 mağlup ayrıldı.
Luzhniki'de kurulan kum sahalarda oynanan karşılaşmalarda, Plaj Futbolu Milli Takımı, yarın İsviçre ile saat 14.15'te ikinci maçına çıkacak.
FOTOĞRAFLI