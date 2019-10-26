banner314

banner325

Son Dakika

Piserro Kahramanmaraşspor - Tuzlaspor: 2-2

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () -  STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan PISERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Nuri Melih, Burak Can(Dk.85 Recep), İsmail, Haluk(Dk.67 Yasin), Fatih Kamacı, Fatih Çiplak, Gökhan(Dk.76...

SPOR 26.10.2019, 22:14
Piserro Kahramanmaraşspor - Tuzlaspor: 2-2

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - 
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan
PISERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Nuri Melih, Burak Can(Dk.85 Recep), İsmail, Haluk(Dk.67 Yasin), Fatih Kamacı, Fatih Çiplak, Gökhan(Dk.76 Hüseyin), Yusuf Emre, Rıdvan, Abdullah
TUZLASPOR: Bayram- Türker(Dk.46 Mehmet), Yasin, Bülent, Sadık, Gökcan, Göksu, Erdinç, Umut(Dk.46 Devrim), Kemal(Dk.73 Murat Yılmaz), Murat Türkkan
GOLLER: Dk.3 Gökhan, Dk.49 Yusuf Emre (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk. 52 Kemal, Dk.82 Bayram (Tuzlaspor) 
SARI KARTLAR: Burak, Gökhan, Fatih Çiplak (Piserro Kahramanmaraşspor) -  Kemal, Bayram, Yasin (Tuzlaspor)
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'un 10'uncu haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı.
3'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Gökhan, sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu kafayla vurarak kaleye gönderdi: 1-0.
49'uncu dakikada Kahramanmaraşsporlu futbolcunun ceza sahasında yerde kalması üzerine hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Emre, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 2-0.
52'nci dakikada Tuzlaspor'dan Kemal, ceza sahasına ortalanan topu kafayla vurarak ağlarla buluşturdu: 2-1.
82'nci dakikada Tuzlaspor'dan Bayram, ceza sahasın buluştuğu meşin yuvarlağını kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

 

Yorumlar (0)
17°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Trabzonspor 8 15
4. Sivasspor 9 15
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 9 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Menemen Belediyespor 9 11
12. Adana Demirspor 8 10
13. Boluspor 9 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 10 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Athletic Bilbao 9 13
10. Getafe 9 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5