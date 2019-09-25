Piserro Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük: 1-4
Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ () STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Erkan Engin, Suat Güz, Mehmet Akıncık PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet - Hüseyin Cihan (Dk. 85 Mesut), Nuri Melih, İsmail, Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan (Dk. 73 Abdullah), İsa, Rıdvan,...
Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ ()
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Erkan Engin, Suat Güz, Mehmet Akıncık
PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet - Hüseyin Cihan (Dk. 85 Mesut), Nuri Melih, İsmail, Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan (Dk. 73 Abdullah), İsa, Rıdvan, Recep, Eren (Dk. 66 Yasin)
FATİH KARAGÜMRÜK: Bojan Saranov - Alagi Dodou Matar Sosseh, Turgut, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit, Mervan (Dk. 89 Murat), Ramazan, Çağrı, Barış (Dk. 90 Yusuf), Maximiliano Stefan Silva Rojas (Dk. 90 Anıl Cenk), Bülent
GOLLER: Dk. 78 Yasin (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk. 58 Tolga, Dk. 67 Mervan, Dk. 86 Maximiliano Stefan Silva Rojas, Dk. 90 Alagi Dodou Matar Sosseh (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Mervan, Turgut (Fatih Karagümrük)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu maçında TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği TFF 1'inci Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.
58'inci dakikada Fatih Karagümrük'ten Tolga, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
67'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Fatih Karagümrük'ten Mervan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
78'inci dakikada Piserro Kahramanmaraşspor atağında Yasin, sağ kanattan ceza sahasına ortalanan topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımının ilk golünü attı: 1-2.
86'ncı dakikada Fatih Karagümrük'ten Maximiliano Stefan Silva Rojas, ceza sahasına rakiplerini tek tek çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-3.
90'ıncı dakikada Fatih Karagümrük'ten Alagi Dodou Matar Sosseh ceza sahasına yapılan ortada kaleciyi de geçerek topu kaleye gönderip maçın skorunu belirledi: 1-4.
Karşılaşma, konuk takım Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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