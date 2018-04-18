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Piriştina'dan Bucaspor'a prim jesti

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek son 3 haftada kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor'a Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'dan prim desteği geldi. Pazar günü sahasında oynayacağı...

Piriştina'dan Bucaspor'a prim jesti

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek son 3 haftada kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor'a Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'dan prim desteği geldi. Pazar günü sahasında oynayacağı Menemen Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlileri Kaynaklar Tesisleri'nde ziyaret eden Piriştina, takıma ödül dağıtırken ardından elleriyle futbolculara baklava yedirdi. 
Menemen Belediyespor maçı öncesi oyunculara moral aşılayan Başkan Piriştina, "Buca size inanıyor" dedi. 
Her zaman Bucaspor'un yanında olduğunu belirten Levent Piriştina, "Takımımızı tribünden destekleyeceğim. Hepsine güveniyorum" diye konuştu. Futbolcular da Piriştina'ya galibiyet sözü verdi. Fırtına'da kart cezalıları Emre Toraman, Emre Özkan ve Oğuz, pazar günü sahadaki yerlerini alamayacak. 

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