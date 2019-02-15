Pınar Karşıyaka’dan İtalya seferi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Antrenör Özhan Çıvgın’la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, eski çalıştırıcısı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca’yla anlaşamadıktan sonra listesindeki Oktay Mahmuti’yle temaslarını sıklaştırdı. Genel Menajer Selim Çınar, yurt dışında bulunan Mahmuti’yle görüşmek için İtalya’ya gitti. Anadolu Efes ile 4 lig, 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan, Galatasaray ve Darüşşafaka’da başarılı sezonlar geçiren 51 yaşındaki Mahmuti, İtalya’da 2008-09 sezonunda Treviso’yu çalıştırıp Eurocup’ta yılın antrenörü seçilmişti.

Mahmuti son olarak geçen sezon Galatasaray’da görev yaptı.