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Pınar Karşıyaka’da Bauermann dönemi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele eden Pınar Karşıyaka, Özhan Çıvgın’la yolların ayrılmasıyla boşalan antrenörlük görevine Alman Dirk Baurmann’ı getirdi. Kariyerinde Almanya,...

Pınar Karşıyaka’da Bauermann dönemi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele eden Pınar Karşıyaka, Özhan Çıvgın’la yolların ayrılmasıyla boşalan antrenörlük görevine Alman Dirk Baurmann’ı getirdi. Kariyerinde Almanya, İran ve Polonya Milli Takımı’nı da çalıştıran 61 yaşındaki Bauermann, Bayer Leverkusen, Oostende, Apollon Patras, Brose Baskets, Bayern Münih, Lietuvos Rytas, S.Oliver Würzburg ve son olarak Çin’de Sichuan Blue Wales takımlarında antrenörlük yaptı.
Dirk Nowitzki’nin de yer aldığı Almanya Milli Takımı’yla 2005 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Bauermann, Almanya’da 9 lig. 4 kupa şampiyonluğu yaşadı. İzmir ekibiyle 1 yılı opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına anlaşan Baurmann, yarın İzmir’de olacak. 
Avrupa’nın kariyerli isimlerinden Alman çalıştırıcı için cumartesi günü imza töreni düzenlenecek. Karşıyaka, daha önce Ufuk Sarıca, Oktay Mahmuti, Jure Zdovc gibi isimleri gündemine almış ancak anlaşma sağlayamamıştı.

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