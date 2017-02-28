Pınar Karşıyaka'yla Beşiktaş FİBA'da karşı karşıya

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Sompo Japan'ı avantaj yakalamak için ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 8 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf, çeyrek finale adını yazdıracak.

Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndan çıktıktan sonra play off'ta Fraport Skyliners'ı eledi. Beşiktaş ise E Grubu'nu 14 maçta 12 galibiyetle lider bitirip adını direkt son 16'ya yazdırdı.

Beşiktaş'ı Pınar Karşıyaka'da bu sezona kadar 4 yıl görev yaparak kulübe şampiyonluk dahil 3 kupa kazandıran, tarihinde ilk kez Euroleague'e taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırması, Karşıyaka camiasında Avrupa'daki eşleşmenin önemini daha da artırıyor.

Beşiktaş'ta daha önce Pınar Karşıyaka'da oynayan Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu, DJ Strawberry, Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı ve İlkan Karaman da forma giyiyor.

Ligde de hafta sonunda cumartesi günü rakip olacak iki takım, Avrupa'da daha önce 2014-15 sezonunda ULEB Eurocup 2. Tur M Grubu'nda eşleşti. O dönem Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, oynanan 2 maçı da kazanmıştı.