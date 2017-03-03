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Pınar Karşıyaka yine Beşiktaş karşısında

BEŞİKTAŞ Sompo Japan'la Avrupa ve ligde 1 hafta içinde üst üste 3 maç oynayacak olan Pınar Karşıyaka, rakibine yarın Spor Toto Basketbol Ligi'nde konuk olacak. Akatlar Arena'da saat 14.00'te start alacak mücadeleyi beINSports3 yayınlayacak....

Pınar Karşıyaka yine Beşiktaş karşısında
BEŞİKTAŞ Sompo Japan'la Avrupa ve ligde 1 hafta içinde üst üste 3 maç oynayacak olan Pınar Karşıyaka, rakibine yarın Spor Toto Basketbol Ligi'nde konuk olacak.
Akatlar Arena'da saat 14.00'te start alacak mücadeleyi beINSports3 yayınlayacak. Antrenörlüğünü yeşil kırmızılıları geride bıraktığımız 4 yılda çalıştıran Ufuk Sarıca'nın yaptığı Beşiktaş, ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3'üncü sırada bulunuyor. Son 3 lig maçını kaybetmenin sıkıntısını yaşayan Pınar Karşıyaka ise 10 galibiyet, 9 yenilgiyle haftaya yedinci basamakta başladı.
Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde 75-70 mağlup ettiği rakibine bu maçın ardından 8 Mart Çarşamba günü de yine Avrupa'daki rövanşta konuk olacak.

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