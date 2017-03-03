Pınar Karşıyaka yine Beşiktaş karşısında

BEŞİKTAŞ Sompo Japan'la Avrupa ve ligde 1 hafta içinde üst üste 3 maç oynayacak olan Pınar Karşıyaka, rakibine yarın Spor Toto Basketbol Ligi'nde konuk olacak.

Akatlar Arena'da saat 14.00'te start alacak mücadeleyi beINSports3 yayınlayacak. Antrenörlüğünü yeşil kırmızılıları geride bıraktığımız 4 yılda çalıştıran Ufuk Sarıca'nın yaptığı Beşiktaş, ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3'üncü sırada bulunuyor. Son 3 lig maçını kaybetmenin sıkıntısını yaşayan Pınar Karşıyaka ise 10 galibiyet, 9 yenilgiyle haftaya yedinci basamakta başladı.

Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde 75-70 mağlup ettiği rakibine bu maçın ardından 8 Mart Çarşamba günü de yine Avrupa'daki rövanşta konuk olacak.