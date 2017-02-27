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Pınar Karşıyaka'yı 2 salise yaktı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'ye son 2 salisesine 65-63 önde girdiği maçta uzatmada 85-73 yenilen Pınar Karşıyaka, kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Pınar Karşıyaka'yı 2 salise yaktı
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'ye son 2 salisesine 65-63 önde girdiği maçta uzatmada 85-73 yenilen Pınar Karşıyaka, kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Seyircisiz oynanan maçta Muhammed'in takımın eski yıldızlarından Fenerbahçeli Dixon'a normal süre biterken atış halinde yaptığı faul sonrasında oyunun uzatmaya gitmesine engel olamayan Pınar Karşıyaka, üst üste üçüncü yenilgiyi alarak play off'u riske soktu. Yeşil kırmızılı ekip, ligde 19 maçta 10 galibiyet, 9 yenilgiyle 7'nci sırada kaldı.

İzmir'e Ekpe Udoh, Gigi Datome, Kostas Sloukas ve Jan Vesely gibi yıldızlarından yoksun gelen lider Fenerbahçe'nin galibiyet serisini 10 maça çıkarmasına engel olamayan Pınar Karşıyaka'nın antrenörü Nenad Markovic, şöyle dedi:

"Fenerbahçe önemli eksiklerine rağmen çok iyi oynadı. Bizim de eksiklerimiz vardı. Yaptığımız hataları çok iyi değerlendirdiler ve bizi cezalandırdılar. Elimizden geleni yaptık. Artık çarşamba günü Avrupa'da oynayacağımız Beşiktaş maçına odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

BROWN YETİŞECEK

Pınar Karşıyaka'da dedesinin cenazesi için gittiği ABD'den Fenerbahçe randevusuna yetişemeyen guard J'Covan Brown, çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Beşiktaş Sompo Japan'la oynanacak son 16 turu ilk maçında parkede olacak. Eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı, kadrosunda daha önce yeşil kırmızılı takımda forma giymiş birçok oyuncu bulunan Beşiktaş'la Avrupa ve ligde üst üste 3 maça çıkacak olan Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 ayaklı serinin ilkini avantajlı bir skorla kazanmayı hedefliyor.

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