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Pınar Karşıyaka - Yeşilgiresun Belediyespor: 77-71

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), İsmail Aydın (xx), Ozan Çakar (xx) PINAR KARŞIYAKA: Waters (xx) 16, Erdi (xx) 7, Kennedy (xxx) 14, Jones (xx) 9, Banic (xxx) 10, Egemen (xxx) 10, Metin (xx)...

Pınar Karşıyaka - Yeşilgiresun Belediyespor: 77-71

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), İsmail Aydın (xx), Ozan Çakar (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Waters (xx) 16, Erdi (xx) 7, Kennedy (xxx) 14, Jones (xx) 9, Banic (xxx) 10, Egemen (xxx) 10, Metin (xx) 3, Wood (xx) 6, Allen (x)  2
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Bynton (xxx) 11, Buford (xx) 8, Jefferson (xx) 19, Harun (x), Dragicevic (xx) 6, Dusan (xx) 6, James (xxx) 15, Williams (xx) 6, Berkay (x)
1.PERİYOT: 24-14
İLK YARI: 44-35
3.PERİYOT: 59-50

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, alt sıralardaki rakiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor’u yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı: 77-71.
Yeşil-kırmızılı ekipte Waters 16, Kennedy 14 sayıyla skora katkı yaptı. Bu skorla yeşil-kırmızılı ekip 24 haftada 9 galibiyete ulaşırken Giresun 8 galibiyette kaldı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda az sayıda taraftar önündie oynanan maçın ilk periyodu 24-14, ilk yarısı 44-35 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Farkın 14 sayıya kadar çıktığı üçüncü periyot sonunda dördüncü periyoda 59-50 girildi. Son 10 dakikalık bölümde Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönünce fark 62-61’le 1 sayıya kadar indi. Çekişmeye sahne olan maçın son anlarında Metin’le çok kritik bir 3 sayılık basket bulan Karşıyaka, salondan 77-71 galip ayrıldı.

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