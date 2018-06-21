Pınar Karşıyaka yerli istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Aleksandar Trifunovic'in yerine yerli bir teknik adamı getirmek isteyen Pınar Karşıyaka, transferdeki tercihlerini de Türk oyunculardan yana kullanacak.

Kaf-Kaf yeni sezonda kadronun ağırlığının yerli oyunculardan oluşmasını planlıyor. 5 iyi yeni yabancı almayı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, kadrodaki sözleşmeleri biten Metin Türen, Berk Uğurlu gibi gençlerle tekrar anlaşıp takımın kalanını da yerlilerden kurmayı hedefliyor. Kaf-Kaf'a tarihi bir şampiyonluğun yanı sıra Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Ufuk Sarıca'nın ardından son 2 sezonda takımı yabancı antrenörlere emanet eden Karşıyaka, taraftarın temposuna ayak uyduracak, gençlere önem veren bir teknik adamla anlaşmak istiyor.

