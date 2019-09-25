Pınar Karşıyaka yenilenen salonda yeni zaferler peşinde
İZMİR, ()- İZMİR'i Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra yıllardır Avrupa'da temsil eden Pınar Karşıyaka'nın iç sahadaki kalesi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu, yeni sezon öncesi kapsamlı bir tadilattan geçiren Karşıyaka...
İZMİR, ()- İZMİR'i Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra yıllardır Avrupa'da temsil eden Pınar Karşıyaka'nın iç sahadaki kalesi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu, yeni sezon öncesi kapsamlı bir tadilattan geçiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Her şey Karşıyaka için. Takımımızın başarılı bir sezon geçireceğine inanıyor, yenilenen salonumuzda büyük zaferler kucaklamayı diliyorum" dedi. Sezon öncesi Basketbol Federasyonu'nun katkılarıyla parkeleri ve potaları hizmete açıldığı 2005 yılından beri ilk kez değişen salonda, Karşıyaka'nın isteğiyle Karşıyaka Belediyesi de fiziki eksiklikleri giderdi. Salon sporcular ve taraftarlar için daha çağdaş ve konforlu hale getirilirken soyunma odaları baştan sona yenilenip büyütüldü. Isıtma ve soğutma sağlayan tüm klima sistemleri bakım ve onarımdan geçirildi.
Fuaye alanları, salon içi ve idari binadaki ofislerde boya ve badana yapıldı. Elektrik
tesisatı yenilendi. Tesis genelinde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kantin de
yeniden düzenlendi. Yenileme çalışmalarını kulüpten gelen talep üzerine hayata geçirdiklerini
söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor
Salonu'nu yeni sezonda Karşıyaka markasına yakışır bir tesis olarak Pınar Karşıyaka'nın
kullanımına sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımızın mabedi olan bu salonda
nice destanlar yazmasını diliyor, çok başarılı bir sezon geçireceklerine inanıyorum.
Karşıyakalılar olarak, futbol stadımızın da en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Bu kentin en
güçlü markası ve çok önemli bir değeri olan Karşıyaka'nın her zaman destekçisiyiz" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1