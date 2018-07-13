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Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi umudu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Eskişehir Basket'in yeni sezon öncesi Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekildiğini açıklaması, FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi umudu doğurdu.  Şampiyonlar...

Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi umudu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Eskişehir Basket'in yeni sezon öncesi Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekildiğini açıklaması, FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi umudu doğurdu. 
Şampiyonlar Ligi için daha önce Cenevre'de FIBA yetkilileriyle temasa geçen ancak Eskişehir ve Sakarya Basket kupaya katılacaklarını bildirdiğinden Europe Cup'a yönelen Karşıyaka'nın geçtiğimiz sezonun Süper Lig sıralamasına göre Eskişehir Basket'in yerine organizasyona alınması bekleniyor.
Karşıyaka'nın görüştüğü FIBA, Eskişehir Basket'in resmi yazısını aldıktan sonra kararını açıklayacak. İzmir ekibi, son 2 sezonda yer alıp üst üste çeyrek final oynadığı Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa elemelerden mi grup aşamasından mı organizasyona alınacağı da belli olmadı. Eskişehir, 11 Temmuz'da kurası çekilen organizasyonda Almanya'dan Brose Bamberg, Çekya'dan Nymburk, Yunanistan'dan AEK, İspanya'dan Montakit Fuenlabrada, İsrail'den Hapoel ve Fransa'dan JDA Dijon'la birlikte C Grubu'na düşmüştü.
 

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