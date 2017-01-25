Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Pınar Karşıyaka'ya kötü sürpriz

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu Finlandiya deplasmanında Kataja'yı 83-73 yenerek tamamlayan Pınar Karşıyaka, grupta ikincilik hedeflerken lider Le Mans, evinde Avtodor Saratov'a yenilince üçüncülü sırayı elde etti. Grupta son haftaya ikinci...

Pınar Karşıyaka'ya kötü sürpriz
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu Finlandiya deplasmanında Kataja'yı 83-73 yenerek tamamlayan Pınar Karşıyaka, grupta ikincilik hedeflerken lider Le Mans, evinde Avtodor Saratov'a yenilince üçüncülü sırayı elde etti. Grupta son haftaya ikinci sırada başlayan Pınar Karşıyaka'nın aynı puandaki rakibi Umana Reyer Venezia da CSM CSU Oredea karşısında kayıp yaşamadı. Bu sonuçların ardından Pınar Karşıyaka, Umana Reyer ve Le Mans grup aşamasını 14 maçta 9'ar galibiyetle tamamladı.
Üçlü averaj hesabında iki rakibinin gerisinde kalan Pınar Karşıyaka, galip döndüğü deplasman sonrası üçüncü sıraya gerileyerek play off'un ilk turunda maç yapmadan direkt son 16'ya kalma şansını kaybetti.
Pınar Karşıyaka'nın play off'taki rakibi tüm grup maçlarının tamamlanmasının ardından çekilecek kurayla belli olacak. Yeşil kırmızılı ekip, rakibiyle iç saha ve depmasmanda birer maç oynayıp son 16 için üstünlük sağlamaya çalışacak. play off'ta ilk maçlar 7-8 Şubat, rövanşlar ise 21-22 Şubat'ta oynanacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55