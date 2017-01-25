Pınar Karşıyaka'ya kötü sürpriz

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu Finlandiya deplasmanında Kataja'yı 83-73 yenerek tamamlayan Pınar Karşıyaka, grupta ikincilik hedeflerken lider Le Mans, evinde Avtodor Saratov'a yenilince üçüncülü sırayı elde etti. Grupta son haftaya ikinci sırada başlayan Pınar Karşıyaka'nın aynı puandaki rakibi Umana Reyer Venezia da CSM CSU Oredea karşısında kayıp yaşamadı. Bu sonuçların ardından Pınar Karşıyaka, Umana Reyer ve Le Mans grup aşamasını 14 maçta 9'ar galibiyetle tamamladı.

Üçlü averaj hesabında iki rakibinin gerisinde kalan Pınar Karşıyaka, galip döndüğü deplasman sonrası üçüncü sıraya gerileyerek play off'un ilk turunda maç yapmadan direkt son 16'ya kalma şansını kaybetti.

Pınar Karşıyaka'nın play off'taki rakibi tüm grup maçlarının tamamlanmasının ardından çekilecek kurayla belli olacak. Yeşil kırmızılı ekip, rakibiyle iç saha ve depmasmanda birer maç oynayıp son 16 için üstünlük sağlamaya çalışacak. play off'ta ilk maçlar 7-8 Şubat, rövanşlar ise 21-22 Şubat'ta oynanacak.