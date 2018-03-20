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Pınar Karşıyaka'ya iç saha maçlarında ceza yağdı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en kritik haftalarında olan Pınar Karşıyaka'nın başı bu yıl ev sahibi olduğu maçların ardından aldığı cezalardan yandı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Basketbol Federasyonu...

Pınar Karşıyaka'ya iç saha maçlarında ceza yağdı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en kritik haftalarında olan Pınar Karşıyaka'nın başı bu yıl ev sahibi olduğu maçların ardından aldığı cezalardan yandı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan bu sezon iç saha maçlarındaki kötü ve çirkin tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 159 bin 687 TL ceza aldı. Ligde evindeki son Fenerbahçe Doğuş randevusundan sonra kuruldan 73 bin 437 TL ceza alarak maçın hasılatını cezalara kaptıran Karşıyaka, seyircisiz oynamanın da sınırına geldi.
Bu sezon 4 kez küfürlü tezahürat cezası alan yeşil-kırmızılar, aynı eylem bir kez daha tekrar edilirse takip eden ilk iç saha maçına taraftarından yoksun çıkacak. Karşıyaka, bu sezon ilk yarıdaki Galatasaray karşılaşmasını da geçen sezon rakibine karşı iç sahada aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynayıp salondan 91-75 mağlup ayrıldı. Ligde direkt rakipleriyle oynayacağı önündeki 4 maçın 3'üne Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda çıkacak Kaf-Kaf, zorlu periyotta ceza alıp taraftar desteğinden yoksun kalmak istemiyor.

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