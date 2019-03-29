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Pınar Karşıyaka'ya Büyükkarcı'dan övgü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -  FIBA Europe Cup çeyrek finalinde evinde 19 sayı farkla kaybettiği ilk maçın rövanşında Dinamo Sassari karşısında deplasmanda farkı 26 sayıya kadar çıkarmasına rağmen son periyotta 83-83'lük skorla elenmekten...

Pınar Karşıyaka'ya Büyükkarcı'dan övgü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - 

FIBA Europe Cup çeyrek finalinde evinde 19 sayı farkla kaybettiği ilk maçın rövanşında Dinamo Sassari karşısında deplasmanda farkı 26 sayıya kadar çıkarmasına rağmen son periyotta 83-83'lük skorla elenmekten kurtulamayan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'dan takıma alkış geldi. Takımın müthiş bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Büyükkarcı, "Kadromuzda yalnız 4 yabancı var. Evans'ın da sakatlığıyla Sassari karşısına 3 yabancıyla çıkıp son ana kadar yarı finali kovaladık. Sonuçta elensek de pes etmedik. Artık tamamen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off yarışına odaklanacağız. Ligde Antrenör Dirk Bauermann yönetiminde son 4 maçın 3'ünü kazanıp çıkış yakaladık. Çıkışımızı 1 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağımız maçta sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle bu karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

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