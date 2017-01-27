Pınar Karşıyaka'ya Alman rakip
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu 3'üncü sırada bitirerek play off etabına kalan Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu. Yeşil kırmızılılar, bugün İsiviçre'de gerçekleşen kura çekiminde Alman temsilcisi Fraport Skyliners ile eşleşti....
27 Ocak 2017 Cuma 17:02
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu 3'üncü sırada bitirerek play off etabına kalan Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu. Yeşil kırmızılılar, bugün İsiviçre'de gerçekleşen kura çekiminde Alman temsilcisi Fraport Skyliners ile eşleşti. Frankfurt ekibi A Grubu'nu 5'inci basamakta tamamlamıştı. Son 32 turundaki ilk maçlar 7-8 Şubat'ta rövanşlar ise 21-22 Şubat'ta oynanacak. Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde, play off oynamadan adını direkt son 16 turuna yazdıran Beşiktaş Sompo Japan'la karşılaşacak.
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