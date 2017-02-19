Pınar Karşıyaka'ya alkış

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- BASKETBOLDA bu sezon teknik heyet ve kadrosunu büyük ölçüde değiştirip daha düşük bir bütçeyle yola çıkan Pınar Karşıyaka, Integral Forex Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e yenilip finali ıskaladığı yarı final maçında kaybetmesine rağmen büyük alkış aldı.

Kupayı 2013-14 sezonunda müzesine götürdükten sonra üst üste 3'üncü defa final şansını yarı finalde kaçıran yeşi kırmızılı ekip, güçlü rakibiyle son saniyeye kadar başa baş mücadele etti.

Öte yandan Pınar Karşıyaka'da Genel Menajer Selim Çınar, Boşnak antrenör Nenad Markovic ve basketbolcular, Ankara'daki müsabaka öncesi geçmiş yıllarda olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret etmeyi de unutmadı.

Bu arada maç için Başkent'e koşan yüzlerce taraftar da takımlarına final yolunda büyük destek verdi. Basketçileriyle gurur duyduğunu söyleyen Nehad Markovic, şöyle konuştu:

"Oyuncularım 40 dakika boyunca çok savaştılar ve çok mücadele ettiler. Biz kazansaydık da adil bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bu takım birçok olumsuzluğa rağmen ayakta kalabileceğini gösterdi. Ekibimle gurur duyuyorum. İlk devre 10 hücum ribaundu verdik. 40 dakika boyunca onların kısaları bizim kısalara çok fazla baskı yaptılar. Özellikle Doğuş, Heurtel ve Granger ile etkili oldular."

Pınar Karşıyaka, salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi play off rövanş maçında Fraport Skyliners'ı ağırlayacak.

DEDE ACISIYLA 17 SAYI

Pınar Karşıyaka'nın ABD'li şutör oyun kurucusu J'Covan Brown, Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes'le karşılaşacakları maçın sabahında dedesi Richard Reno'nun ölüm haberini aldı. Acısına rağmen parkeye çıkan Brown, 36 dakika sahada kaldığı müsabakada 17 sayı, 5 ribaund, 5 asistle oynadı. Brown, salı günü Fraport Skyliners randevusunda da sahada olacak.

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