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Pınar Karşıyaka'ya 2 maç ceza

FIBA Avrupa, Pınar Karşıyaka'ya 27 Mart Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde UCAM Murcia'yla oynanan çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle iç sahada 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin euro ceza verdi.

Pınar Karşıyaka'ya 2 maç ceza

FIBA Avrupa, Pınar Karşıyaka'ya 27 Mart Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde UCAM Murcia'yla oynanan çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle iç sahada 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin euro ceza verdi. Yeşil-kırmızılı ekip, organizasyonda sonraki ilk 2 iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak.

FIBA, konuyla ilgili detaylı kararını salı günü açıklayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son periyodunda tribündeki bir taraftar, yeşil-kırmızılılardan Berk Uğurlu'ya yaptığı sert faul sonrası İspanyol temsilcisinden Rojas'a fiili müdahalede bulunmuştu. Maç bu olay sonrası yaşanan gerginlikte 15 dakika, ilk yarı sonunda ise skorbord arızası nedeniyle 1 saat durmuştu. Olaylarda parkeye yabancı maddeler de atılmıştı.

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