Pınar Karşıyaka ve Muratbey Uşak'a kar engeli

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Avrupa sınavına çıkacak Pınar Karşıyaka ve Muratbey Uşak, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun kar engeline takıldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'da lider Le Mans'a konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan sabah 08.00'da kalkması gereken uçağı, aktarma yapacakları İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle saat 10.00'da havalanabildi. Pınar Karşıyaka kafilesini taşıyan uçak, karın şiddetini daha da artırması yüzünden İstanbul üzerinde 2 saatten fazla tur attı.

Xİstanbul'dan saat 11.00'de Fransa'ya gidecek uçağı kaçıran yeşil kırmızılılar, saat 13.00'te Atatürk Havalimanı'na inebildi. Kafilenin biletleri saat 15.00'teki uçuşla değiştirildi ancak pistler kar nedeniyle tamamen kapandığı için uçak 19.00'a ertelendi.

Uşak'tan Almanya'daki Ewe Baskets deplasmanı için karayoluyla İzmir'e gelen Muratbey Uşak'ın saat 11.00'deki İzmir-İstanbul ve saat 15.00'teki İstanbul'dan Almanya uçuşları da tamamen iptal oldu. Kafile, İzmir'den direkt Alman kentlerine uçan firmalarda da bulamadı. İki kafilenin durumu da belirsizliğini korurken, yöneticiler de FIBA yetkilileri ile temasa geçerek durumlarını bildirdi.