Pınar Karşıyaka uzuna kaldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste transfer hamleleriyle kadrosunu şekillendiren Pınar Karşıyaka, yabancı bir uzun forvet alıp takımı tamamlayacak.

Tüm yabancılarını değiştirip guard Erving Walker, şutör guard Sek Henry, pivot Assem Marei ile son olarak Litvanyalı kısa forvet Deividas Gailius'u alan Kaf-Kaf, yerli rotasyonunu ise guard Tayfun Erülkü ve uzun forvet İlkan Karaman'la güçlendirdi. Toplam 6 takviye yapan yeşil-kırmızılar, Egemen Güven, Berk Uğurlu ve Erdi Gülaslan'ı ise takımda tuttu. Yabancı uzun arayışlarında daha önce Barcelona'da oynayıp geçen yıl FIBA AmeriCup'ta ABD Milli Takımı'nda görev yapan Jonathan Holmes ile görüşen Karşıyaka, oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edemedi. Holmes, tercihini İsrail'den yana kullandı.