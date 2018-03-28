Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia: 65-79

Ergin KARATAŞ/İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya) (x), Andris Aunkrogers (Letonya) (x), Boris Krejic (Slovenya) (x)

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 6, Erdi (x) 3, Kennedy (xxx) 13, Jones (xxx) 16, Banic (x) 6, Metin (x) 2, Allen (xx) 8, Waters (x), Wood (xxx) 11

UCAM MURCIA: Hannah (xx) 9, Lima (xxx) 24, Oleson (xx) 6, Rojas (x) 3, Soko (xxx) 14, Urtasun (xxx) 10, Delia (x) 4, Kloof (xx) 6, Benite (x) 3

1. PERİYOT: 15-26

İLK YARI: 30-49

3. PERİYOT: 51-63

5 FAUL: Lima (39.35) (UCAM Murcia)

DİSKALİFİYE: Hannah (36.09), Soko (36.09), Rojas (36.09) (UCAM Murcia)

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, UCAM Murcia'ya evinde 79-65 mağlup olarak Final Four şansını zora soktu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, devre arasında skorboardda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat durdu. Taraftarlar, bu esnada takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Skorboard ve 24 saniye süresi tamir edilemeyince skor bilgisayar ekranına yansıtıldı. Salonun anons görevlisi takımların hücumlarında kalan süreyi mikrofonla anons etti. Masa hakemleri faul sayılarını tabelalarla gösterdi.

SAHA KARIŞTI

Son periyotta ise Rojas'ın Berk'e pota altında yaptığı sportmenlik dışı faul sonrası saha yeniden karıştı. Karşıyakalı bir taraftar, saha kenarında Rojas'ı itekleyince oyun durdu. Bu esnada taraftarlar parkeye bir ayakkabı ve madeni paralar dahil yabancı maddeler yağdırdı. Oyun, 15 dakikalık bir gecikmeden sonra devam ederken hakemler Murcia'dan Hannah, Soko ve Rojas'ı diskalifiye edip Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar'ı da saha dışına gönderdi. Berk ise sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

KARŞIYAKALI TARAFTARLARDAN DEV PANKART

Karşıyaka taraftarları, mücadele öncesi Atatürk'ün Karşıyaka Stadı'nda yeşil-kırmızılı takımı izlerken fotoğrafının yer aldığı, üzerinde Ata'nın kulüple ilgili söylediği, "Karşıyaka Spor Kulübü'nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara şayandır" yazılı dev bir pankart açtı. Taraftarlar, stat konusundaki açıklamalarında kulüp ve kendileriyle ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdikleri Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar aleyhine de tezahürat yaptı. İki takım arasındaki rövanş, 4 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Karşıyaka'nın Final Four için rövanşta rakibini en az 15 sayı farkla yenmesi gerekecek.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

Maçın başında Karşıyaka'nın yakın mesafeden sayılarına İspanyol temsilcisi Hannah'ın 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi. Periyodun son bölümünde Soko ve Lima'yla pota altından etkili olan konuk ekip, öne geçip farkı 11 sayıya kadar çıkardı. İlk 10 dakika 26-15 Murcia üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta Kaf-Kaf'ın farkı azaltma çabalarına konuk takım Lima'nın skorer oyunuyla karşılık verdi. Temsilcimizin üst üste hücumlardan boş dönmesiyle fark 19 sayıya yükseldi. Devre 49-30 konuk takım lehine bitti. İkinci yarı 1 saatlik aradan sonra başlayabildi. Üçüncü periyotta taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Karşıyaka, Jones, Kennedy ve Wood'un 3 sayılık basketleriyle farkı 9 sayıya kadar indirdi. Periyot 63-51 bitti. Son periyotta oyuna tekrar ağırlığını koyan Murcia, Karşıyaka'nın hücumlardan eli boş dönmesinin etkisiyle farkı yeniden açtı. Temsilcimiz, son anlarda farkı 8 sayıya kadar düşürse de Urtasun'un serbest atışları ve son saniye üçlüğüyle salondan 14 sayı farkla, 79-65 yenik ayrıldı.

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