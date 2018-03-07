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Pınar Karşıyaka turdan emin

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçta Yunanistan'da PAOK'a 74-68 yenilen Pınar Karşıyaka, 14 Mart Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş maçı sonunda çeyrek finale çıkmaya kararlı.  Rakibi...

Pınar Karşıyaka turdan emin

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçta Yunanistan'da PAOK'a 74-68 yenilen Pınar Karşıyaka, 14 Mart Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş maçı sonunda çeyrek finale çıkmaya kararlı. 
Rakibi karşısında 19 sayı geriden gelip son dakikalarda farkı 6 sayıya indiren Karşıyaka, rövanşta en az 7 sayı farkla galip gelirse tur atlayacak. Yeşil-kırmızılılarda yönetim rövanş öncesi bekleneni veremeyen bazı yabancı oyunculara sert uyarılarda bulunmaya hazırlanıyor.
Pınar Karşıyaka'da sakatlığı nedeniyle 2 aydır forma giyemeyen guard Allen'ın rövanşa yetişmesi bekleniyor. İlk maçta özellikle üçüncü periyot ve dördüncü periyodun başında çok kötü oynadıklarını belirten antrenör Aleksandar Trifunovic, "Rakibin aşırı sertliğine hakemler izin verdi. Kötü oynadığımız bir müsabakada son anlarda farkı indirmek rövanş öncesi çok önemliydi. Rövanşta taraftarımızın desteğiyle turu geçmek istiyoruz" diye konuştu. 
 

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