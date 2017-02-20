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Pınar Karşıyaka tur için sahada

İZMİR, ()- PINAR Karşıyaka, FIBA Şampiyon Ligi play off ilk maçında deplasmanda 90-80 mağlup olduğu Alman Fraport Skyliners'la yarın rövanş mücadelesine çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat...

Pınar Karşıyaka tur için sahada

İZMİR, ()- PINAR Karşıyaka, FIBA Şampiyon Ligi play off ilk maçında deplasmanda 90-80 mağlup olduğu Alman Fraport Skyliners'la yarın rövanş mücadelesine çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Pınar Karşıyaka'nın turu geçmesi için en az 11 sayı farkla galip gelmesi gerekiyor.
Yeşil kırmızılı ekip, rakibini elediği takdirde son 16 turunda eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan'la eşleşecek. Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan, Avrupa'da yoluna tamam ya da devam demeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın antrenörü Nenad Markovic, "Salonu dolduracak taraftarımızın desteğiyle rakibimizi yenip, turu geçmek istiyoruz" dedi.

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