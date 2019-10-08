Pınar Karşıyaka tur için parkeye çıkıyor
İZMİR, () - BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'ın eleme turunda Boras Basket'i tur için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka...
İZMİR, () - BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'ın eleme turunda Boras Basket'i tur için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Eşleşmede, İsveç'teki ilk maçı 77-70 kazanan Karşıyaka, her türlü galibiyet, beraberlik ve 7 sayının altında mağlubiyette adını gruplara yazdıracak. Kaf-Kaf, 22-23 Ekim'de başlaşacak grup aşamasına kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen ve Basic-Fit Brussels'le eşleşecek. Bu sezon resmi maçlarda bileği bükülmeyen Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, taraftarın desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşmak için gruplara adlarını yazdıracaklarını söyledi.
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|-2
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