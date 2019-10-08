banner314

banner325

Son Dakika

Pınar Karşıyaka tur için parkeye çıkıyor

İZMİR, () - BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'ın eleme turunda Boras Basket'i tur için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka...

SPOR 08.10.2019, 12:37
Pınar Karşıyaka tur için parkeye çıkıyor

İZMİR, () - BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'ın eleme turunda Boras Basket'i tur için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Eşleşmede, İsveç'teki ilk maçı 77-70 kazanan Karşıyaka, her türlü galibiyet, beraberlik ve 7 sayının altında mağlubiyette adını gruplara yazdıracak. Kaf-Kaf, 22-23 Ekim'de başlaşacak grup aşamasına kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen ve Basic-Fit Brussels'le eşleşecek. Bu sezon resmi maçlarda bileği bükülmeyen Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, taraftarın desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşmak için gruplara adlarını yazdıracaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
16°
kısa süreli yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2