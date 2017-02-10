Pınar Karşıyaka Trabzon'da

Almanya'dan dün gece dönerek sabah Trabzon deplasmanına hareket eden Pınar Karşıyaka'da eski takımına rakip olacak Antrenör Nenad Markovic, "Kazanıp yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz" dedi. Yeşil kırmızılı ekip, bu maçın ardından 15 Şubat Çarşamba günü Ankara'da organize edilecek Türkiye Kupası finallerindeki ilk sınavda Yeşilgiresun Belediyespor'la oynayacak.
Almanya'dan dün gece dönerek sabah Trabzon deplasmanına hareket eden Pınar Karşıyaka'da eski takımına rakip olacak Antrenör Nenad Markovic, "Kazanıp yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz" dedi. Yeşil kırmızılı ekip, bu maçın ardından 15 Şubat Çarşamba günü Ankara'da organize edilecek Türkiye Kupası finallerindeki ilk sınavda Yeşilgiresun Belediyespor'la oynayacak.