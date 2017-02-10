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Pınar Karşıyaka Trabzon'da

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi Play off turu ilk maçında ise Fraport Skyliners'a üst üste yenilen Pınar Karşıyaka, yarın Trabzonspor Medical Park'a konuk olacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki mücadelenin...

Pınar Karşıyaka Trabzon'da
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi Play off turu ilk maçında ise Fraport Skyliners'a üst üste yenilen Pınar Karşıyaka, yarın Trabzonspor Medical Park'a konuk olacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Yeşil kırmızılılarda ayak bileğindeki ödem nedeniyle Skyliners deplasmanına götürülmeyen Ponitka, bu karşılaşmada da riske edilmeyecek.
Almanya'dan dün gece dönerek sabah Trabzon deplasmanına hareket eden Pınar Karşıyaka'da eski takımına rakip olacak Antrenör Nenad Markovic, "Kazanıp yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz" dedi. Yeşil kırmızılı ekip, bu maçın ardından 15 Şubat Çarşamba günü Ankara'da organize edilecek Türkiye Kupası finallerindeki ilk sınavda Yeşilgiresun Belediyespor'la oynayacak.

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