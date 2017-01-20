Pınar Karşıyaka Tofaş sınavında

İZMİR, ()- SPOR Toto Basketbol Ligi'nde ilk yarıyı play off hattında tamamlayıp Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, All-Star organizasyşonu nedeniyle lig verilen aranın ardından ilk devrenin son maçında yarın Bursa deplasmanında Tofaş'a konuk olacak.
Tofaş Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı beINSports3 yayınlayacak. Yeşil kırmızılı ekip, ligde 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor. Tofaş ise 6 galibiyetle dokuzuncu durumda bulunuyor.
İZMİR, ()- SPOR Toto Basketbol Ligi'nde ilk yarıyı play off hattında tamamlayıp Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, All-Star organizasyşonu nedeniyle lig verilen aranın ardından ilk devrenin son maçında yarın Bursa deplasmanında Tofaş'a konuk olacak.