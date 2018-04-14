Pınar Karşıyaka, Tofaş'a konuk olacak

İZMİR, ()
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın zirve yarışındaki Tofaş'a konuk olacak.
Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Berk yine forma giyemeyecek. Ligde alt grupla bağlarını koparmaya çalışan Karşıyaka, sezonun son 6 haftasına 25 maçta toplam 9 galibiyetle girdi. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan Tofaş ise ligde 19 galibiyetle zirvedeki Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sırada yer alıyor.