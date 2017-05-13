Pınar Karşıyaka-Tofaş: 82-88

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Sinan İşgüder (xx), Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Green (xx)22, Brown (x), Ponitka (xxx)20, Summers (x)4, Owens (xx)11, Muhammed (xxx)16, Petway (x)4, Soner (x), Egemen (x)2, Erdi (x)3

TOFAŞ: Barış (xx)6, Mejia (xxx)23, Micic (xxx)13, Copeland (xxx)17, Kaya (xxx)21, Yiğit (xx), Palacios (x)2, Caner (x)2, Ivanov (x)2, Muhsin (x)2, Kadir (x)

1.PERİYOT: 17-28

İLK YARI: 36-39

3.PERİYOT: 47-55

NORMAL SÜRE: 64-64

1.UZATMA: 72-72

5 FAUL: Kaya (49.29), Micic (49.52) (Tofaş)

SPOR Toto Basketbol Ligi’ndeki normal sezonun son maçında Pınar Karşıyaka, Tofaş’a evinde 2 uzatma sonucu 6 sayı farkla yenildi, rakibine genel averajla geçilerek 8 yıl sonra ilk kez play off’a kalamadı.

Play Off’a kalan son takımın belli olacağı mücadelenin normal süresi Tofaşlı oyuncular kullandıkları serbest atışları özellikle kaçırınca 64-64, ilk uzatması da 72-72 sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 6 sayı farkla kazanan Pınar Karşıyaka, ikinci uzatmada rakibine aynı sayı farkla yenilmekten kurtulamadı.

15’er galibiyeti olan iki takımdan genel averajla rakibine üstünlük sağlayan Tofaş, play off’a kalarak lider Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Ligin son bölümünde elindeki müthiş avantajı kullanamayıp son 5 maçtan 4’ünü kaybedince Tofaş’a averajla geçilen Pınar Karşıyaka ise dokuzuncu sırada ligi tamamladı. Karşıyaka’da ikinci periyottaki bir pozisyonda yerde kaldıktan sonra çıkan omzu soyunma odasında yerine takılan Petway, kalan bölümde oynayamadı.

Bu periyotta mola anında Pınar Karşıyaka benchinde yaşanan tartışmada Muhammed, Soner’i sakinleştirmek için boğazını sıkıp uzaklaştırdı.

Maça 5 sayılık seriyle başlayan Tofaş’a Ponitka ve Owens’la karşılık veren Karşıyaka, oyuna denge getirse de ardından konuk ekipten Copeland ve Kaya’nın skorer oyunuyla kısa sürede 11 sayı farkla geriye düştü. İlk periyot 17-28 sonuçlandı.

İkinci periyotta pota altında etkili olup rakibine 4 dakika boyunca sayı şansı vermeyip bu bölümde 11 sayı bulan Pınar Karşıyaka, skoru 28-28’e getirdi. İlk yarı 36-39 Tofaş lehine sonuçlandı.

Üçüncü periyotta farkı yeniden açmaya başlayan Tofaş, son bölüme kendisini play off’a taşıyacak 8 sayı farkla önde başladı: 47-55. Pınar Karşıyaka, dördüncü periyotta Green’in kritik atışlarıyla farkı eritti. Bitime 12 saniye kala Green kullandığı 2 serbest atışı da sayıya çevirince durum 64-64’e geldi. Play off’a kalmak için rakibini en az 6 sayı farkla yenmesi gereken Tofaş’ta bitime 7 saniye kala Mejia, 1 saniye kala ise Barış kullandıkları 2’şer serbest atışı da özellikle sayıya çevirmeyip maçın uzamasını sağladı.

Uzatma bölümü karşılıklı basketlerle 72-72 biterken bu bölümün son 9 saniyesinde de Tofaş’tan Micic faul atışlarını özellikle sayıya çevirmedi.

İkinci uzatmada Tofaş, Mejia’nın üçlükleriyle son dakika içinde farkı yeniden 6 sayıya çıkardı. Ev sahibinde Green, 2 serbest atışla durumu 80-84’e getirdi. Mikic’in 2 sayısına Summers, bitime 8 saniye kala 2 serbest atışla karşılık verdi. Mejia, bitime 2 saniye kala turnikeyle skoru belirledi: 82-88.