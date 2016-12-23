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Pınar Karşıyaka tazminattan kurtuldu

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Justin Carter'la yaptığı hukuk savaşını kazandı. Geçen sezon ligde 13, Euroleague'de 8 maçta forma giydikten sonra performansı yetersiz görülüp Çin'in Guangdong Southern...

Pınar Karşıyaka tazminattan kurtuldu
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Justin Carter'la yaptığı hukuk savaşını kazandı.
Geçen sezon ligde 13, Euroleague'de 8 maçta forma giydikten sonra performansı yetersiz görülüp Çin'in Guangdong Southern Tigers takımına verilen Carter, kulüpten 62 bin dolar alacağına karşılık yeni takımında Pınar Karşıyaka'daki sözleşmesine göre daha az para alarak mali kayıp yaşadığını öne sürerek menajeri aracılığıyla FIBA'ya şikayette bulundu. Carter, Pınar Karşıyaka'dan 350 bin dolar tazminat talep etti.
Yeşil kırmızılılar, Carter'ın Çin'deki sözleşmesinin iddia ettiği gibi düşük değil, 5 aylığına 250 bin dolar olduğunu ortaya çıkardı. Hukuk mücadelesinde kulüp yönetiminde daha önce genel sekreter olarak görev yapan Avukat Mehmet Yaya'dan da destek alan Pınar Karşıyaka, Carter'ın Çin'deki sözleşmesini FIBA Oyuncular Komitesi'ne (BAT) belgeledi. FIBA, davada Pınar Karşıyaka'yı haklı bularak oyuncunun tazminat isteğini kabul etmedi. Pınar Karşıyaka, Carter'a faizlerle birlikte toplam 390 bin dolar (1 milyon 365 bin TL) ödemek yerine alacak faizleriyle 94 bin dolar (330 bin TL) verecek.

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